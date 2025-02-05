https://ria.ru/20250205/sk-1997528056.html

СК предложил внесудебно блокировать используемые в преступлениях активы

СК предложил внесудебно блокировать используемые в преступлениях активы - РИА Новости, 05.02.2025

СК предложил внесудебно блокировать используемые в преступлениях активы

Следственный комитет России (СК РФ) предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) нормой, позволяющей следователям блокировать банковские активы, РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:07:00+03:00

2025-02-05T15:07:00+03:00

2025-02-05T15:07:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Следственный комитет России (СК РФ) предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) нормой, позволяющей следователям блокировать банковские активы, если имеются данные о потенциальном использовании их в преступлениях, сказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. "Следственный комитет предлагает дополнить процессуальное законодательство нормой, согласно которой в том случае, если имеются данные о потенциальном использовании банковских активов в преступных целях, возможно приостановление на определенный срок (не более 10 дней) операций по таким сомнительным счетам для производства необходимых следственных действий", - сказал он.

https://ria.ru/20250204/proekt-1997369167.html

россия

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2025

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество