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Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону - РИА Новости, 05.02.2025
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11:18 05.02.2025 (обновлено: 11:29 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/sizo-1997460045.html
Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону
Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону - РИА Новости, 05.02.2025
Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону
Апелляционный военный суд признал законным приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:18:00+03:00
2025-02-05T11:29:00+03:00
происшествия
захват заложников в ростовском сизо
ростов-на-дону
астрахань
исламское государство*
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 5 янв – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве"* (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и изготовлении бомбы, передает корреспондент РИА Новости. "Приговор Южного окружного военного суда от 23 июля 2024 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.Осужденный не принимал участия в рассмотрении жалобы. Согласно ее материалам, оглашенным в суде, защита считает приговор незаконным, несправедливым, чрезмерно суровым и просит его смягчить, а также отменить наказание в виде штрафа. В материалах также указано, что Гандалоев признал вину по делу. Защита считает, что суд, в частности, формально перечислил в приговоре смягчающие обстоятельства, данные о личности осужденного и данные о его материальном положении.Прокурор возражал против удовлетворения жалобы и просил оставить приговор без изменения.В июле суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, признав виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.Как сообщал РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики.Также Гандалоев проходит по делу о захвате заложников в СИЗО. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.*Запрещенная террористическая организация
https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html
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ростов-на-дону
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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, астрахань, исламское государство*, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростов-на-Дону, Астрахань, Исламское государство*, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Суд признал законным приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону Гандалоеву

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 5 янв – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве"* (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и изготовлении бомбы, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор Южного окружного военного суда от 23 июля 2024 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Осужденный не принимал участия в рассмотрении жалобы. Согласно ее материалам, оглашенным в суде, защита считает приговор незаконным, несправедливым, чрезмерно суровым и просит его смягчить, а также отменить наказание в виде штрафа. В материалах также указано, что Гандалоев признал вину по делу. Защита считает, что суд, в частности, формально перечислил в приговоре смягчающие обстоятельства, данные о личности осужденного и данные о его материальном положении.
Прокурор возражал против удовлетворения жалобы и просил оставить приговор без изменения.
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В июле суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, признав виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
Как сообщал РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики.
Также Гандалоев проходит по делу о захвате заложников в СИЗО. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
*Запрещенная террористическая организация
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ПроисшествияЗахват заложников в ростовском СИЗОРостов-на-ДонуАстраханьИсламское государство*Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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