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Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC - РИА Новости, 05.02.2025
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13:20 05.02.2025 (обновлено: 16:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/siriya-1997492574.html
Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC
Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC - РИА Новости, 05.02.2025
Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC
Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:20:00+03:00
2025-02-05T16:21:00+03:00
в мире
сирия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.&quot;Министерство обороны разрабатывает планы вывести все войска США из Сирии&quot;, — говорится в сообщении.По информации телеканала, на фоне интереса президента Дональда Трампа к этой идее в военном ведомстве начали планировать полный вывод американских сил за 30, 60 или 90 дней.Впрочем, по мнению чиновников, если американские войска покинут Сирию, это может привести к тому, что курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" останутся без поддержки и, соответственно, не смогут предоставлять охрану тюрьмам и лагерям беженцев.В конце ноября 2024 года формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). В конце января его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода. На этом фоне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Трампом условия вывода американского контингента из Сирии и отказ Вашингтона от поддержки курдов.
https://ria.ru/20241218/siriya-1989702922.html
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США
Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC

NBC: в Пентагоне начали составлять планы ухода из Сирии за 30, 60 или 90 дней

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции в Сирии
Американские военные на базе международной коалиции в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
«

"Министерство обороны разрабатывает планы вывести все войска США из Сирии", — говорится в сообщении.

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По информации телеканала, на фоне интереса президента Дональда Трампа к этой идее в военном ведомстве начали планировать полный вывод американских сил за 30, 60 или 90 дней.
Впрочем, по мнению чиновников, если американские войска покинут Сирию, это может привести к тому, что курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" останутся без поддержки и, соответственно, не смогут предоставлять охрану тюрьмам и лагерям беженцев.
В конце ноября 2024 года формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). В конце января его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.
На этом фоне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Трампом условия вывода американского контингента из Сирии и отказ Вашингтона от поддержки курдов.
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