https://ria.ru/20250205/siriya-1997492574.html

Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC

Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC - РИА Новости, 05.02.2025

Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC

Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:20:00+03:00

2025-02-05T13:20:00+03:00

2025-02-05T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Министерство обороны разрабатывает планы вывести все войска США из Сирии", — говорится в сообщении.По информации телеканала, на фоне интереса президента Дональда Трампа к этой идее в военном ведомстве начали планировать полный вывод американских сил за 30, 60 или 90 дней.Впрочем, по мнению чиновников, если американские войска покинут Сирию, это может привести к тому, что курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" останутся без поддержки и, соответственно, не смогут предоставлять охрану тюрьмам и лагерям беженцев.В конце ноября 2024 года формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). В конце января его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода. На этом фоне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Трампом условия вывода американского контингента из Сирии и отказ Вашингтона от поддержки курдов.

https://ria.ru/20241218/siriya-1989702922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сша, министерство обороны сша