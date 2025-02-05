Пентагон разрабатывает планы по выводу войск из Сирии, сообщает NBC
NBC: в Пентагоне начали составлять планы ухода из Сирии за 30, 60 или 90 дней
Американские военные на базе международной коалиции в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
«
"Министерство обороны разрабатывает планы вывести все войска США из Сирии", — говорится в сообщении.
"Земля задрожала". Союзники США нашли новую жертву
18 декабря 2024, 08:00
По информации телеканала, на фоне интереса президента Дональда Трампа к этой идее в военном ведомстве начали планировать полный вывод американских сил за 30, 60 или 90 дней.
Впрочем, по мнению чиновников, если американские войска покинут Сирию, это может привести к тому, что курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" останутся без поддержки и, соответственно, не смогут предоставлять охрану тюрьмам и лагерям беженцев.
В конце ноября 2024 года формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). В конце января его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.
На этом фоне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Трампом условия вывода американского контингента из Сирии и отказ Вашингтона от поддержки курдов.
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
9 января, 08:00