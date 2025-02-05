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Студентку МГУ оштрафовали за интернет-травлю одногруппников - РИА Новости, 05.02.2025
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07:38 05.02.2025 (обновлено: 10:39 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/shtraf-1997427745.html
Студентку МГУ оштрафовали за интернет-травлю одногруппников
Студентку МГУ оштрафовали за интернет-травлю одногруппников - РИА Новости, 05.02.2025
Студентку МГУ оштрафовали за интернет-травлю одногруппников
Студентку МГУ оштрафовали на девять тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:38:00+03:00
2025-02-05T10:39:00+03:00
происшествия
госдума рф
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Студентку МГУ оштрафовали на девять тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что девушка публиковала на своей странице во "ВКонтакте" нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух студентов.Первый потерпевший пояснил, что студентка сначала писала ему лично, а с весны 2024 года стала публиковать посты с оскорблениями, в том числе, что "поставила свечку за его упокой", писала его родственникам, когда он не отвечал, безосновательно обвиняла его во взломе квартиры.Другая потерпевшая заявила, что тоже подвергалась травле, во время лекций обидчица снимала ее на камеру. Оба подчеркнули, что девушка никогда не отрицала, что действительно публикует эти сообщения, свои действия взломом аккаунта не оправдывала.Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, пояснил, что девушка сменила фамилию на фамилию объекта своего интереса. В судебных документах она проходит именно по фамилии, полностью совпадающей с фамилией потерпевшего.Жертвы травли обращались к правоохранителям с заявлением о возбуждении уголовного дела, но получили отказ. Кроме того, группа студентов факультета высшей школы государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова составила коллективное обращение по поводу "материалов, порочащих честь и достоинство студентов, оскорбительных высказываний, агрессивных комментариев". Среди прочего его направили одному из депутатов Госдумы, он подтвердил, что письмо к нему поступало.Суду высшей школой госадминистрирования МГУ была представлена характеристика студентки, в которой констатировалось, что она "регулярно оскорбляет и унижает честь и достоинство других студентов в личных социальных сетях, публикует фото- и видеоматериалы одногруппников без их разрешения". В конце января мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал студентку на девять тысяч рублей, признав виновной по статье КоАП о публичных оскорблениях, в том числе в сети. В суд она не явилась.На странице девушки во "ВКонтакте" указано, она "удалена ее владельцем".
https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html
https://ria.ru/20250204/sud-1997222379.html
https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html
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4.7
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РИА Новости
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353
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происшествия, госдума рф, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Происшествия, Госдума РФ, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
Студентку МГУ оштрафовали за интернет-травлю одногруппников

Суд оштрафовал студентку МГУ на девять тысяч рублей за травлю одногруппников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Студентку МГУ оштрафовали на девять тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что девушка публиковала на своей странице во "ВКонтакте" нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух студентов.
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Другая потерпевшая заявила, что тоже подвергалась травле, во время лекций обидчица снимала ее на камеру. Оба подчеркнули, что девушка никогда не отрицала, что действительно публикует эти сообщения, свои действия взломом аккаунта не оправдывала.
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Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, пояснил, что девушка сменила фамилию на фамилию объекта своего интереса. В судебных документах она проходит именно по фамилии, полностью совпадающей с фамилией потерпевшего.
Жертвы травли обращались к правоохранителям с заявлением о возбуждении уголовного дела, но получили отказ. Кроме того, группа студентов факультета высшей школы государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова составила коллективное обращение по поводу "материалов, порочащих честь и достоинство студентов, оскорбительных высказываний, агрессивных комментариев". Среди прочего его направили одному из депутатов Госдумы, он подтвердил, что письмо к нему поступало.
Суду высшей школой госадминистрирования МГУ была представлена характеристика студентки, в которой констатировалось, что она "регулярно оскорбляет и унижает честь и достоинство других студентов в личных социальных сетях, публикует фото- и видеоматериалы одногруппников без их разрешения".
В конце января мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал студентку на девять тысяч рублей, признав виновной по статье КоАП о публичных оскорблениях, в том числе в сети. В суд она не явилась.
На странице девушки во "ВКонтакте" указано, она "удалена ее владельцем".
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