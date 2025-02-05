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Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента - РИА Новости, 05.02.2025
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06:20 05.02.2025 (обновлено: 06:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html
Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента
Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента - РИА Новости, 05.02.2025
Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента
На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:20:00+03:00
2025-02-05T06:27:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии (КСР) в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania."Я считаю, что Румыния может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы прекратить вражду между двумя государствами и восстановить мир в регионе, особенно учитывая, что более 1 миллиона румын на Украине подвергаются дискриминации и угнетению со стороны режима Зеленского", - сказала Шошоакэ.Политик, которая также является лидером оппозиционной политсилы S.O.S. Romania, напомнила, что в феврале 2022 года представила Меморандум о мире под названием "Нейтралитет для Румынии. Мир в Бухаресте", в котором предложила Бухарест как место для переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения боевых действий."Это был первый в мире меморандум о мире в этом конфликте. Благодаря нашей уникальной позиции как православной столицы государства-члена ЕС и НАТО, а также нашей дипломатической традиции до 1990 года, я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров", - добавила Шошоакэ.В апреле 2023 года политик зарегистрировала в сенате законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996398170.html
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в мире, украина, румыния, европарламент, евросоюз, нато, россия
В мире, Украина, Румыния, Европарламент, Евросоюз, НАТО, Россия
Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента

Шошоакэ: режим Зеленского угнетает более миллиона румын на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии (КСР) в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.
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"Я считаю, что Румыния может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы прекратить вражду между двумя государствами и восстановить мир в регионе, особенно учитывая, что более 1 миллиона румын на Украине подвергаются дискриминации и угнетению со стороны режима Зеленского", - сказала Шошоакэ.
Политик, которая также является лидером оппозиционной политсилы S.O.S. Romania, напомнила, что в феврале 2022 года представила Меморандум о мире под названием "Нейтралитет для Румынии. Мир в Бухаресте", в котором предложила Бухарест как место для переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения боевых действий.
"Это был первый в мире меморандум о мире в этом конфликте. Благодаря нашей уникальной позиции как православной столицы государства-члена ЕС и НАТО, а также нашей дипломатической традиции до 1990 года, я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров", - добавила Шошоакэ.
В апреле 2023 года политик зарегистрировала в сенате законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
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