https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html

Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента

Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента - РИА Новости, 05.02.2025

Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента

На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:20:00+03:00

2025-02-05T06:20:00+03:00

2025-02-05T06:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии (КСР) в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania."Я считаю, что Румыния может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы прекратить вражду между двумя государствами и восстановить мир в регионе, особенно учитывая, что более 1 миллиона румын на Украине подвергаются дискриминации и угнетению со стороны режима Зеленского", - сказала Шошоакэ.Политик, которая также является лидером оппозиционной политсилы S.O.S. Romania, напомнила, что в феврале 2022 года представила Меморандум о мире под названием "Нейтралитет для Румынии. Мир в Бухаресте", в котором предложила Бухарест как место для переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения боевых действий."Это был первый в мире меморандум о мире в этом конфликте. Благодаря нашей уникальной позиции как православной столицы государства-члена ЕС и НАТО, а также нашей дипломатической традиции до 1990 года, я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров", - добавила Шошоакэ.В апреле 2023 года политик зарегистрировала в сенате законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996398170.html

https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, румыния, европарламент, евросоюз, нато, россия