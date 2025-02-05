https://ria.ru/20250205/sevastopol-1997603386.html

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - РИА Новости, 05.02.2025

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:35:00+03:00

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2025-02-05T19:38:00+03:00

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20250205/tanker-1997435393.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, россия, республика крым, безопасность, общество