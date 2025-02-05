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Американский сенат одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора
Американский сенат одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора - РИА Новости, 05.02.2025
Американский сенат одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора
Сенат США в среду одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди в качестве генпрокурора, что в системе Соединенных Штатов... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:13:00+03:00
2025-02-05T04:13:00+03:00
2025-02-05T13:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Сенат США в среду одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди в качестве генпрокурора, что в системе Соединенных Штатов подразумевает и должность главы минюста, следует из голосования. "По этому голосованию за 54, против - 46, номинация подтверждена", - заявили по итогам голосования в сенате, следует из трансляции. Изначально на эту позицию Трамп номинировал бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца. На фоне обвинений в сексуальных домогательствах Гэтц снял свою кандидатуру. Трамп заменил его экс-генпрокурором штата Флориды Бонди, которая играла ключевую роль в команде его защиты во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, дональд трамп, мэтт гетц
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Мэтт Гетц
Американский сенат одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора
Американский сенат утвердил Пэм Бонди на должность главы минюста и генпрокурора