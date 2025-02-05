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Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 05.02.2025
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Шоубиз
 
20:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/sedokova-1997611929.html
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 05.02.2025
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа
Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего внимания общественности и негатива. В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта. "Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый... Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?" - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. По словам Седоковой, в этот момент она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть вместе с сыном. "Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего", - подчеркнула она. Певица рассказала, что ей было крайне тяжело сделать это физически, так как она падала в обмороки, еле стояла на ногах. "Я сдавала билеты два раза, просто поднималась и понимала, что не смогу. Было страшно. Справлюсь ли я одна с ребенком в таком состоянии?" - написала она. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20250205/timma-1997445272.html
https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html
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россия, анна седокова, янис тимма, москва
Шоубиз, Россия, Анна Седокова, Янис Тимма, Москва
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа

Седокова после смерти Тиммы увезла сына, чтобы оградить от лишнего внимания

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Анна Седокова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего внимания общественности и негатива.
В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Отец Тиммы заявил, что не верит в искренность слов Седоковой
Вчера, 10:10
"Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый... Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?" - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Седоковой, в этот момент она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть вместе с сыном.
"Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего", - подчеркнула она.
Певица рассказала, что ей было крайне тяжело сделать это физически, так как она падала в обмороки, еле стояла на ногах.
"Я сдавала билеты два раза, просто поднималась и понимала, что не смогу. Было страшно. Справлюсь ли я одна с ребенком в таком состоянии?" - написала она.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Из ада бы ее вытащил". Скандальные подробности отношений Тиммы и Седоковой
3 февраля, 00:35
 
ШоубизРоссияАнна СедоковаЯнис ТиммаМосква
 
 
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