https://ria.ru/20250205/sedokova-1997611929.html
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 05.02.2025
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа
Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:58:00+03:00
2025-02-05T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего внимания общественности и негатива. В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта. "Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый... Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?" - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. По словам Седоковой, в этот момент она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть вместе с сыном. "Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего", - подчеркнула она. Певица рассказала, что ей было крайне тяжело сделать это физически, так как она падала в обмороки, еле стояла на ногах. "Я сдавала билеты два раза, просто поднималась и понимала, что не смогу. Было страшно. Справлюсь ли я одна с ребенком в таком состоянии?" - написала она. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20250205/timma-1997445272.html
https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html
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россия, анна седокова, янис тимма, москва
Шоубиз, Россия, Анна Седокова, Янис Тимма, Москва
Седокова увезла сына после смерти бывшего мужа
Седокова после смерти Тиммы увезла сына, чтобы оградить от лишнего внимания
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова рассказала, что вскоре после новости о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы приняла решение улететь с сыном, чтобы защитить его от излишнего внимания общественности и негатива.
В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы
нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова
опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта.
"Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый... Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?" - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Седоковой, в этот момент она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть вместе с сыном.
"Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего", - подчеркнула она.
Певица рассказала, что ей было крайне тяжело сделать это физически, так как она падала в обмороки, еле стояла на ногах.
"Я сдавала билеты два раза, просто поднималась и понимала, что не смогу. Было страшно. Справлюсь ли я одна с ребенком в таком состоянии?" - написала она.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы
удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России
32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.