https://ria.ru/20250205/sarkisyan-1997577022.html

Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна

Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна - РИА Новости, 05.02.2025

Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна

Силовики нашли возможного пособника в деле о взрыве в ЖК "Алые паруса", при котором погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, сообщили... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:47:00+03:00

2025-02-05T17:47:00+03:00

2025-02-05T18:19:00+03:00

происшествия

донбасс

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

москва

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Силовики нашли возможного пособника в деле о взрыве в ЖК "Алые паруса", при котором погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предполагаемый пособник установлен", — сказал собеседник агентства.В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Один из потерпевших умер в больнице — как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, это основатель добровольческого батальона в ДНР Саркисян.Во вторник в силовых структурах уточнили, что подрыв мог совершить смертник.Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html

донбасс

донецкая народная республика

москва

украина

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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-05T17:47 true PT0M08S

Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса" Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса". 2025-02-05T17:47 true PT0M12S

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