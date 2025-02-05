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Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна
Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна - РИА Новости, 05.02.2025
Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна
Силовики нашли возможного пособника в деле о взрыве в ЖК "Алые паруса", при котором погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, сообщили... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:47:00+03:00
2025-02-05T17:47:00+03:00
2025-02-05T18:19:00+03:00
происшествия
донбасс
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
москва
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Силовики нашли возможного пособника в деле о взрыве в ЖК "Алые паруса", при котором погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предполагаемый пособник установлен", — сказал собеседник агентства.В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Один из потерпевших умер в больнице — как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, это основатель добровольческого батальона в ДНР Саркисян.Во вторник в силовых структурах уточнили, что подрыв мог совершить смертник.Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
2025-02-05T17:47
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Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса"
Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса".
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Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна
Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна в Москве