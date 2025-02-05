Рейтинг@Mail.ru
Канада проведет экономический саммит с участием США - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/sammit-1997575107.html
Канада проведет экономический саммит с участием США
Канада проведет экономический саммит с участием США - РИА Новости, 05.02.2025
Канада проведет экономический саммит с участием США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:44:00+03:00
2025-02-05T17:44:00+03:00
цены на нефть
сша
канада
торонто
джастин трюдо
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран. "Экономический саммит Канада-США – это лучший пример того, как работает инициатива "команда Канады". Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении. Он подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита. Согласно заявлению, мероприятие пройдет при участии членов Совета по отношениям Канады и США, а также ведущих экспертов в области торговли, бизнеса и государственной политики. Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны. В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
https://ria.ru/20250204/tramp-1997211341.html
сша
канада
торонто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, канада, торонто, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Цены на нефть, США, Канада, Торонто, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада проведет экономический саммит с участием США

Премьер Канады Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран.
"Экономический саммит Канада-США – это лучший пример того, как работает инициатива "команда Канады". Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
7 января, 22:38
Он подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита.
Согласно заявлению, мероприятие пройдет при участии членов Совета по отношениям Канады и США, а также ведущих экспертов в области торговли, бизнеса и государственной политики.
Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны.
В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо
4 февраля, 02:23
 
Цены на нефтьСШАКанадаТоронтоДжастин ТрюдоДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала