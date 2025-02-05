https://ria.ru/20250205/sammit-1997575107.html
Канада проведет экономический саммит с участием США
Канада проведет экономический саммит с участием США - РИА Новости, 05.02.2025
Канада проведет экономический саммит с участием США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:44:00+03:00
2025-02-05T17:44:00+03:00
2025-02-05T17:44:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран. "Экономический саммит Канада-США – это лучший пример того, как работает инициатива "команда Канады". Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении. Он подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита. Согласно заявлению, мероприятие пройдет при участии членов Совета по отношениям Канады и США, а также ведущих экспертов в области торговли, бизнеса и государственной политики. Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны. В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
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цены на нефть, сша, канада, торонто, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Цены на нефть, США, Канада, Торонто, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада проведет экономический саммит с участием США
Премьер Канады Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с участием США, который состоится 7 февраля в Торонто и будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран.
"Экономический саммит Канада-США – это лучший пример того, как работает инициатива "команда Канады". Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении.
Он подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита.
Согласно заявлению, мероприятие пройдет при участии членов Совета по отношениям Канады и США, а также ведущих экспертов в области торговли, бизнеса и государственной политики.
Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны.
В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.