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Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений
Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений - РИА Новости, 05.02.2025
Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений
США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Россией, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова приводятся на сайте внешнеполитического... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:16:00+03:00
2025-02-05T22:16:00+03:00
2025-02-05T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Россией, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат отметил, что Москва стремилась к честному партнерству, но Запад ее не услышал, поскольку изначально преследовал цель ослабить геополитического противника.Тем не менее Россия смогла выстоять, расстроив планы теперь уже бывшего руководства Соединенных Штатов, которое продвигало "миропорядок, основанный на правилах", а также стремилось нанести Москве стратегическое поражение."На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США", — пояснил Рябков. По его словам, Россия открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и национальных интересов, предопределенных историей и географией. "Так что решения и выбор — за Дональдом Трампом и его командой", — резюмировал замглавы МИД.Как заявил в конце января Владимир Путин, Москва исходит из того, что диалог с Вашингтоном будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, с учетом той значимой роли, которую играют Россия и США по таким ключевым вопросам, как укрепление стратегической стабильности и безопасности в мире.
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США, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Дональд Трамп, Москва, Владимир Путин
Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений
Замглавы МИД Рябков: США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ