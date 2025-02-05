https://ria.ru/20250205/rumyniya-1997426968.html

Для мира на Украине нужно признание исторических реалий, заявила Шошоакэ

Для мира на Украине нужно признание исторических реалий, заявила Шошоакэ - РИА Новости, 05.02.2025

Для мира на Украине нужно признание исторических реалий, заявила Шошоакэ

Для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев, такое мнение высказала... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:20:00+03:00

2025-02-05T07:20:00+03:00

2025-02-05T07:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев, такое мнение высказала сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости."Необходимые шаги для достижения мира на Украине включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева, и здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменен", – заявила Шошоакэ.Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента, известна своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. КСР в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.

https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996398170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, в мире, румыния, евросоюз, нато