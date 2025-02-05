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Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд - РИА Новости, 05.02.2025
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05:24 05.02.2025 (обновлено: 13:15 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/rumyniya-1997421061.html
Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд
Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд
Конституционный суд Румынии не является органом правосудия, он стал политическим инструментом правящей элиты, такую позицию озвучила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:24:00+03:00
2025-02-05T13:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Конституционный суд Румынии не является органом правосудия, он стал политическим инструментом правящей элиты, такую позицию озвучила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря КСР аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. "КСР — это уже не судебная инстанция, не правосудие, а политический инструмент. Когда представители коррумпированного политического класса, который не хочет уступать власть несмотря на то, что народ требует перемен, запрещают кандидатуру, который соответствует всем юридическим требованиям для участия в выборах, это является формальным актом установления диктатуры. Решение КСР о запрете законного кандидата участвовать в выборах является официальным признанием того, что в Румынии больше нет демократии, поскольку открыто отменяется право румын выбирать и быть избранными", - сказала Шошоакэ. Политик подчеркнула, что власти не предоставили доказательств, оправдывающих отмену первого тура президентских выборов, "С юридической точки зрения, КСР вообще не имеет права запрещать кандидатуры или отменять выборы — все это является неконституционными действиями и ударом по конституционному порядку. По сути, это государственный переворот! Просто нынешняя власть больше не желаема народом, и она не нашла другого способа удержаться, кроме как через отмену конституции, запрет моей кандидатуры, а затем отмену первого тура выборов, после чего они незаконно продлили мандат бывшего президента Клауса Йоханниса (действующий глава Румынии – ред.), чей мандат официально истек 21 декабря 2024 года", - уточнила парламентарий. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. КСР в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.
https://ria.ru/20250205/rumynija-1997414397.html
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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, нато, европарламент, евросоюз, клаус йоханнис, сша
В мире, Румыния, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Европарламент, Евросоюз, Клаус Йоханнис, США
Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд

Шошоакэ назвала Конституционный суд Румынии политическим инструментом элиты

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Шошоакэ
Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Шошоакэ
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Конституционный суд Румынии не является органом правосудия, он стал политическим инструментом правящей элиты, такую позицию озвучила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря КСР аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом
03:33
"КСР — это уже не судебная инстанция, не правосудие, а политический инструмент. Когда представители коррумпированного политического класса, который не хочет уступать власть несмотря на то, что народ требует перемен, запрещают кандидатуру, который соответствует всем юридическим требованиям для участия в выборах, это является формальным актом установления диктатуры. Решение КСР о запрете законного кандидата участвовать в выборах является официальным признанием того, что в Румынии больше нет демократии, поскольку открыто отменяется право румын выбирать и быть избранными", - сказала Шошоакэ.
Политик подчеркнула, что власти не предоставили доказательств, оправдывающих отмену первого тура президентских выборов,
"С юридической точки зрения, КСР вообще не имеет права запрещать кандидатуры или отменять выборы — все это является неконституционными действиями и ударом по конституционному порядку. По сути, это государственный переворот! Просто нынешняя власть больше не желаема народом, и она не нашла другого способа удержаться, кроме как через отмену конституции, запрет моей кандидатуры, а затем отмену первого тура выборов, после чего они незаконно продлили мандат бывшего президента Клауса Йоханниса (действующий глава Румынии – ред.), чей мандат официально истек 21 декабря 2024 года", - уточнила парламентарий.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. КСР в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.
На одной из улиц Бухареста - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Правящая коалиция Румынии утвердила единого кандидата на пост президента
2 февраля, 16:17
 
В миреРумынияКэлин ДжеорджескуНАТОЕвропарламентЕвросоюзКлаус ЙоханнисСША
 
 
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