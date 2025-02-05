https://ria.ru/20250205/rumyniya-1997421061.html

Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд

Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-кандидат в президенты Румынии раскритиковала Конституционный суд

Конституционный суд Румынии не является органом правосудия, он стал политическим инструментом правящей элиты, такую позицию озвучила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:24:00+03:00

2025-02-05T05:24:00+03:00

2025-02-05T13:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Конституционный суд Румынии не является органом правосудия, он стал политическим инструментом правящей элиты, такую позицию озвучила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря КСР аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. "КСР — это уже не судебная инстанция, не правосудие, а политический инструмент. Когда представители коррумпированного политического класса, который не хочет уступать власть несмотря на то, что народ требует перемен, запрещают кандидатуру, который соответствует всем юридическим требованиям для участия в выборах, это является формальным актом установления диктатуры. Решение КСР о запрете законного кандидата участвовать в выборах является официальным признанием того, что в Румынии больше нет демократии, поскольку открыто отменяется право румын выбирать и быть избранными", - сказала Шошоакэ. Политик подчеркнула, что власти не предоставили доказательств, оправдывающих отмену первого тура президентских выборов, "С юридической точки зрения, КСР вообще не имеет права запрещать кандидатуры или отменять выборы — все это является неконституционными действиями и ударом по конституционному порядку. По сути, это государственный переворот! Просто нынешняя власть больше не желаема народом, и она не нашла другого способа удержаться, кроме как через отмену конституции, запрет моей кандидатуры, а затем отмену первого тура выборов, после чего они незаконно продлили мандат бывшего президента Клауса Йоханниса (действующий глава Румынии – ред.), чей мандат официально истек 21 декабря 2024 года", - уточнила парламентарий. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. КСР в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.

https://ria.ru/20250205/rumynija-1997414397.html

https://ria.ru/20250202/koalitsija-1996900682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, кэлин джеорджеску, нато, европарламент, евросоюз, клаус йоханнис, сша