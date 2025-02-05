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В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира - РИА Новости, 05.02.2025
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12:48 05.02.2025 (обновлено: 12:49 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/rubio-1997480880.html
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:48:00+03:00
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сша
россия
москва
марко рубио
сергей лавров
дмитрий песков
агентство по международному развитию сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным заявление госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира."Об этом только сегодня говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, собственно, обратил внимание на такое резкое высказывание официального представителя. И, конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал он журналистам.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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сша, россия, москва, марко рубио, сергей лавров, дмитрий песков, агентство по международному развитию сша, в мире
США, Россия, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Агентство по международному развитию США, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира

Песков: слова главы Госдепа Рубио о многополярности совпадают с видением Москвы

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным заявление госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира.
«
"Об этом только сегодня говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, собственно, обратил внимание на такое резкое высказывание официального представителя. И, конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал он журналистам.
В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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