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В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:48:00+03:00
2025-02-05T12:48:00+03:00
2025-02-05T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным заявление госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира."Об этом только сегодня говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, собственно, обратил внимание на такое резкое высказывание официального представителя. И, конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал он журналистам.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
Песков: слова главы Госдепа Рубио о многополярности совпадают с видением Москвы