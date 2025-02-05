https://ria.ru/20250205/rubio-1997480880.html

В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира

В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:48:00+03:00

2025-02-05T12:48:00+03:00

2025-02-05T12:49:00+03:00

сша

россия

москва

марко рубио

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадает с видением Москвы, Россия, конечно, это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным заявление госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности мира."Об этом только сегодня говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, собственно, обратил внимание на такое резкое высказывание официального представителя. И, конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал он журналистам.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, москва, марко рубио, сергей лавров, дмитрий песков, агентство по международному развитию сша, в мире