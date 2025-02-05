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Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной - РИА Новости, 05.02.2025
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07:33 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/rubio-1997427570.html
Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной
Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной - РИА Новости, 05.02.2025
Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной
Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:33:00+03:00
2025-02-05T07:33:00+03:00
в мире
сша
иордания
египет
марко рубио
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Газа должна быть свободна от (палестинского движения - ред.) ХАМАС. Как заявил сегодня президент, США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной", - написал Рубио на своей странице в соцсети X. Таким образом Рубио сделал отсылку к известному слогану избранного Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). США стремятся достичь мира в ближневосточном регионе для всех людей, подчеркнул госсекретарь.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
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в мире, сша, иордания, египет, марко рубио, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Иордания, Египет, Марко Рубио, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной

Новый госсекретарь США Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
03:36
"Газа должна быть свободна от (палестинского движения - ред.) ХАМАС. Как заявил сегодня президент, США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной", - написал Рубио на своей странице в соцсети X.
Таким образом Рубио сделал отсылку к известному слогану избранного Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой").
США стремятся достичь мира в ближневосточном регионе для всех людей, подчеркнул госсекретарь.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
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В миреСШАИорданияЕгипетМарко РубиоДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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