https://ria.ru/20250205/rubio-1997427570.html

Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной

Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной - РИА Новости, 05.02.2025

Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной

Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:33:00+03:00

2025-02-05T07:33:00+03:00

2025-02-05T07:33:00+03:00

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сша

иордания

египет

марко рубио

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Газа должна быть свободна от (палестинского движения - ред.) ХАМАС. Как заявил сегодня президент, США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной", - написал Рубио на своей странице в соцсети X. Таким образом Рубио сделал отсылку к известному слогану избранного Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). США стремятся достичь мира в ближневосточном регионе для всех людей, подчеркнул госсекретарь.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иордания, египет, марко рубио, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году