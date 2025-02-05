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ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве - РИА Новости, 05.02.2025
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08:09 05.02.2025 (обновлено: 10:19 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/rostekh-1997429209.html
ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве
ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве - РИА Новости, 05.02.2025
ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:09:00+03:00
2025-02-05T10:19:00+03:00
технологии
москва
россия
антон алиханов
владимир артяков
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве, которая состоится 5-6 февраля, сообщил "Ростех". В сентябре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года. "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" представит линейку отечественных двигателей на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве… Главной премьерой форума станет двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100", - рассказал холдинг. Двигатель создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением отечественных материалов. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. "В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа – летных испытаний", - рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. "Ростех" на выставке также покажет двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21 и ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300. Кроме того, на стенде будет представлен двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса взлетной массой 5-8 тонн. Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) - одно из ведущих российских отраслевых мероприятий, посвященных развитию авиаперевозок. В мероприятии участвуют ведущие холдинги "Ростеха" - производители силовых установок, агрегатов, систем и другого оборудования для авиационной отрасли, в том числе Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы". Мероприятие пройдет 5 и 6 февраля в "Крокус Экспо" в Москве.
https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html
https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html
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технологии, москва, россия, антон алиханов, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
Технологии, Москва, Россия, Антон Алиханов, Владимир Артяков, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21
ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве

ОДК представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке NAIS в Москве

© Фото : РИА НовостиНовый авиадвигатель ПД-8 для SJ-100, представленный "Ростехом"
Новый авиадвигатель ПД-8 для SJ-100, представленный Ростехом - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : РИА Новости
Новый авиадвигатель ПД-8 для SJ-100, представленный "Ростехом"
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве, которая состоится 5-6 февраля, сообщил "Ростех".
В сентябре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года.
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"Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" представит линейку отечественных двигателей на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве… Главной премьерой форума станет двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100", - рассказал холдинг.
Двигатель создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением отечественных материалов. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14.
"В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа – летных испытаний", - рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
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"Ростех" на выставке также покажет двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21 и ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300. Кроме того, на стенде будет представлен двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса взлетной массой 5-8 тонн.
Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) - одно из ведущих российских отраслевых мероприятий, посвященных развитию авиаперевозок. В мероприятии участвуют ведущие холдинги "Ростеха" - производители силовых установок, агрегатов, систем и другого оборудования для авиационной отрасли, в том числе Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы". Мероприятие пройдет 5 и 6 февраля в "Крокус Экспо" в Москве.
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ТехнологииМоскваРоссияАнтон АлихановВладимир АртяковРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21
 
 
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