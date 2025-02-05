https://ria.ru/20250205/rostekh-1997429209.html

ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве

ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве - РИА Новости, 05.02.2025

ОДК представит новый авиадвигатель на выставке NAIS в Москве

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:09:00+03:00

2025-02-05T08:09:00+03:00

2025-02-05T10:19:00+03:00

технологии

москва

россия

антон алиханов

владимир артяков

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997446950_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a17701430b67aa16fcd5e33818177b74.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") представит новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве, которая состоится 5-6 февраля, сообщил "Ростех". В сентябре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года. "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" представит линейку отечественных двигателей на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве… Главной премьерой форума станет двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100", - рассказал холдинг. Двигатель создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением отечественных материалов. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. "В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа – летных испытаний", - рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. "Ростех" на выставке также покажет двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21 и ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300. Кроме того, на стенде будет представлен двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса взлетной массой 5-8 тонн. Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) - одно из ведущих российских отраслевых мероприятий, посвященных развитию авиаперевозок. В мероприятии участвуют ведущие холдинги "Ростеха" - производители силовых установок, агрегатов, систем и другого оборудования для авиационной отрасли, в том числе Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы". Мероприятие пройдет 5 и 6 февраля в "Крокус Экспо" в Москве.

https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html

https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html

https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, антон алиханов, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21