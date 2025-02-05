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"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты - РИА Новости, 05.02.2025
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03:04 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/rostehi-1997412274.html
"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты
"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты - РИА Новости, 05.02.2025
"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:04:00+03:00
2025-02-05T03:04:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году. В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что вся техника прошла полный цикл испытаний. Предприятие холдинга, специализирующееся на производстве БМП-3, продолжает работать в особом режиме - шесть дней в неделю, на отдельных участках - круглосуточно. Подчеркивается, что боевые машины положительно зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Специалисты "Высокоточных комплексов" постоянно работают над характеристиками и боевыми качествами машин, опираясь в том числе на отзывы и пожелания участников СВО, отметили в холдинге. БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем. Помимо БМП, "Высокоточные комплексы" производят оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", роботизированные наземные комплексы и другое передовое вооружение.
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3
"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты

"Высокоточные комплексы" поставили в войска первую в 2025 году партию БМП-3

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба холдинга.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году. В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вся техника прошла полный цикл испытаний. Предприятие холдинга, специализирующееся на производстве БМП-3, продолжает работать в особом режиме - шесть дней в неделю, на отдельных участках - круглосуточно.
Подчеркивается, что боевые машины положительно зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Специалисты "Высокоточных комплексов" постоянно работают над характеристиками и боевыми качествами машин, опираясь в том числе на отзывы и пожелания участников СВО, отметили в холдинге.
БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем.
Помимо БМП, "Высокоточные комплексы" производят оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", роботизированные наземные комплексы и другое передовое вооружение.
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