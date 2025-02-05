https://ria.ru/20250205/rostehi-1997412274.html

"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты

"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты - РИА Новости, 05.02.2025

"Ростех" отгрузил в войска партию БМП-3 с современными средствами защиты

"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:04:00+03:00

2025-02-05T03:04:00+03:00

2025-02-05T03:04:00+03:00

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году. В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что вся техника прошла полный цикл испытаний. Предприятие холдинга, специализирующееся на производстве БМП-3, продолжает работать в особом режиме - шесть дней в неделю, на отдельных участках - круглосуточно. Подчеркивается, что боевые машины положительно зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Специалисты "Высокоточных комплексов" постоянно работают над характеристиками и боевыми качествами машин, опираясь в том числе на отзывы и пожелания участников СВО, отметили в холдинге. БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем. Помимо БМП, "Высокоточные комплексы" производят оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", роботизированные наземные комплексы и другое передовое вооружение.

https://ria.ru/20241231/tanki-1992126104.html

https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3