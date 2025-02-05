https://ria.ru/20250205/rossija-1997579633.html
Движение через "Верхний Ларс" остановили
Движение через "Верхний Ларс" остановили - РИА Новости, 05.02.2025
Движение через "Верхний Ларс" остановили
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:56:00+03:00
2025-02-05T17:56:00+03:00
2025-02-05T17:56:00+03:00
авто
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595161579_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_bc11a17c064cae6e9e346b01ccad49d5.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20241213/kazahstan-1989004403.html
россия
грузия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595161579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35ca21d143099e18490c8bc957cbf8bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Авто, Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" остановили
Движение через Верхний Ларс приостановили из-за погоды