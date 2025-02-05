https://ria.ru/20250205/rossija-1997579633.html

Движение через "Верхний Ларс" остановили

Движение через "Верхний Ларс" остановили - РИА Новости, 05.02.2025

Движение через "Верхний Ларс" остановили

Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:56:00+03:00

2025-02-05T17:56:00+03:00

2025-02-05T17:56:00+03:00

авто

россия

грузия

владикавказ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

https://ria.ru/20241213/kazahstan-1989004403.html

россия

грузия

владикавказ

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авто, россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)