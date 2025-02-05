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Движение через "Верхний Ларс" остановили - РИА Новости, 05.02.2025
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17:56 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/rossija-1997579633.html
Движение через "Верхний Ларс" остановили
Движение через "Верхний Ларс" остановили - РИА Новости, 05.02.2025
Движение через "Верхний Ларс" остановили
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:56:00+03:00
2025-02-05T17:56:00+03:00
авто
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
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авто, россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Авто, Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" остановили

Движение через Верхний Ларс приостановили из-за погоды

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
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