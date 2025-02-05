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СМИ: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО - РИА Новости, 05.02.2025
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17:36 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/rossija-1997573080.html
СМИ: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО
СМИ: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО - РИА Новости, 05.02.2025
СМИ: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО
Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:36:00+03:00
2025-02-05T17:36:00+03:00
технологии
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украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по созданию БПЛА дальнего радиуса действия, пишет британская газета Times со ссылкой на командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ с позывным "Чарли". "С тех пор (с апреля 2023 года - ред.)... русские значительно усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также программы по созданию беспилотников дальнего радиуса действия", - говорится в материале газеты. По словам украинского военного, теперь "контрудары" представляют собой постоянную угрозу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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технологии, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, армия
Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Армия
СМИ: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО

Times: РФ с апреля 2023 года значительно усовершенствовала РЭБ, ПВО и БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по созданию БПЛА дальнего радиуса действия, пишет британская газета Times со ссылкой на командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ с позывным "Чарли".
"С тех пор (с апреля 2023 года - ред.)... русские значительно усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также программы по созданию беспилотников дальнего радиуса действия", - говорится в материале газеты.
По словам украинского военного, теперь "контрудары" представляют собой постоянную угрозу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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