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США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025
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15:16 05.02.2025 (обновлено: 15:36 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/reuters-1997531301.html
США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters
США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025
США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters
США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:16:00+03:00
2025-02-05T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для этого вида поддержки, передает агентство Рейтер со ссылкой на девять источников."США прекратили закупки для зарубежных программ продовольственной помощи с тех пор, как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат на помощь, несмотря на исключение, выпущенное около двух недель назад для продовольственной помощи", - пишет агентство.Как уточняет агентство, приостановка затронула закупки пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами.Рейтер указывает, что эта ситуация может привести к остановке деятельности организаций, предоставляющих помощь для борьбы с бедностью в таких странах, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас.Кроме того, как пишет Рейтер, это увеличит давление на фермеров США, которые уже сталкиваются с низкими закупочными ценами и неопределенностью из-за возможных пошлин.По данным агентства, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия.
https://ria.ru/20250205/ssha-1997446132.html
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сша, государственный департамент сша, в мире, выборы президента сша — 2024, марко рубио, мадагаскар, танзания
США, Государственный департамент США, В мире, Выборы президента США — 2024, Марко Рубио, Мадагаскар, Танзания
США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters

США прекратили закупки продовольственной помощи, несмотря на исключение госдепа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для этого вида поддержки, передает агентство Рейтер со ссылкой на девять источников.
"США прекратили закупки для зарубежных программ продовольственной помощи с тех пор, как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат на помощь, несмотря на исключение, выпущенное около двух недель назад для продовольственной помощи", - пишет агентство.
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Как уточняет агентство, приостановка затронула закупки пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами.
Рейтер указывает, что эта ситуация может привести к остановке деятельности организаций, предоставляющих помощь для борьбы с бедностью в таких странах, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас.
Кроме того, как пишет Рейтер, это увеличит давление на фермеров США, которые уже сталкиваются с низкими закупочными ценами и неопределенностью из-за возможных пошлин.
По данным агентства, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия.
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