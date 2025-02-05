https://ria.ru/20250205/reuters-1997531301.html

США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters

США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025

США прекратили закупки для программ продовольственной помощи, пишет Reuters

США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:16:00+03:00

2025-02-05T15:16:00+03:00

2025-02-05T15:36:00+03:00

сша

государственный департамент сша

в мире

выборы президента сша — 2024

марко рубио

мадагаскар

танзания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для этого вида поддержки, передает агентство Рейтер со ссылкой на девять источников."США прекратили закупки для зарубежных программ продовольственной помощи с тех пор, как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат на помощь, несмотря на исключение, выпущенное около двух недель назад для продовольственной помощи", - пишет агентство.Как уточняет агентство, приостановка затронула закупки пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами.Рейтер указывает, что эта ситуация может привести к остановке деятельности организаций, предоставляющих помощь для борьбы с бедностью в таких странах, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас.Кроме того, как пишет Рейтер, это увеличит давление на фермеров США, которые уже сталкиваются с низкими закупочными ценами и неопределенностью из-за возможных пошлин.По данным агентства, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997446132.html

https://ria.ru/20250205/ssha-1997510608.html

сша

мадагаскар

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, государственный департамент сша, в мире, выборы президента сша — 2024, марко рубио, мадагаскар, танзания