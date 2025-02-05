В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC
NBC: в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги на фоне Белого дома
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги на фоне Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Советники Трампа и члены кабинета разделились во мнениях", — говорится в сообщении.
Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине, подчеркивает NBC.
Келлог при этом заявил телеканалу, что президент США при необходимости воспользуется всеми рычагами "американской мощи" для завершения конфликта.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Трамп после вступления в должность заявлял, что желает немедленно встретиться с Путиным. Российский лидер говорил, что готов спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. При этом Москва не раз напоминала, что киевские власти еще в октябре 2022 года сами запретили себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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