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В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC - РИА Новости, 05.02.2025
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14:24 05.02.2025 (обновлено: 15:47 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html
В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC
В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC - РИА Новости, 05.02.2025
В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC
В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:24:00+03:00
2025-02-05T15:47:00+03:00
в мире
сша
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россия
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кит келлог
владимир путин
nbc
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Советники Трампа и члены кабинета разделились во мнениях", — говорится в сообщении.Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине, подчеркивает NBC. Келлог при этом заявил телеканалу, что президент США при необходимости воспользуется всеми рычагами "американской мощи" для завершения конфликта. Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.Трамп после вступления в должность заявлял, что желает немедленно встретиться с Путиным. Российский лидер говорил, что готов спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. При этом Москва не раз напоминала, что киевские власти еще в октябре 2022 года сами запретили себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, nbc
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин, NBC
В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC

NBC: в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги на фоне Белого дома
Американские флаги на фоне Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги на фоне Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Советники Трампа и члены кабинета разделились во мнениях", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Геополитический контекст переговоров Путина и Трампа
08:00
Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине, подчеркивает NBC.
Келлог при этом заявил телеканалу, что президент США при необходимости воспользуется всеми рычагами "американской мощи" для завершения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
22 января, 08:00

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Трамп после вступления в должность заявлял, что желает немедленно встретиться с Путиным. Российский лидер говорил, что готов спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. При этом Москва не раз напоминала, что киевские власти еще в октябре 2022 года сами запретили себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже
14 августа 2024, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампКит КеллогВладимир ПутинNBC
 
 
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