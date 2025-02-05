https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html

В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC

В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC - РИА Новости, 05.02.2025

В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC

В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:24:00+03:00

2025-02-05T14:24:00+03:00

2025-02-05T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американской администрации возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Советники Трампа и члены кабинета разделились во мнениях", — говорится в сообщении.Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине, подчеркивает NBC. Келлог при этом заявил телеканалу, что президент США при необходимости воспользуется всеми рычагами "американской мощи" для завершения конфликта. Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.Трамп после вступления в должность заявлял, что желает немедленно встретиться с Путиным. Российский лидер говорил, что готов спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. При этом Москва не раз напоминала, что киевские власти еще в октябре 2022 года сами запретили себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, nbc