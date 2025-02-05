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"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк
"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 05.02.2025
"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк
C космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета "Союз-2.1в" с военными спутниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:02:00+03:00
2025-02-05T09:02:00+03:00
2025-02-05T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. C космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета "Союз-2.1в" с военными спутниками, сообщили в Минобороны."Пятого февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — говорится в релизе.Других подробностей не приводится.Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 4 декабря, тогда ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту военный спутник.
https://ria.ru/20250104/vks-1992455960.html
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Старт ракеты "Союз" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами для Минобороны
Кадры старта ракеты "Союз" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами для Минобороны России
2025-02-05T09:02
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РИА Новости
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космос - риа наука, плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Космос - РИА Наука, Плесецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк
Ракета "Союз-2.1в" со спутниками для Минобороны стартовала с Плесецка