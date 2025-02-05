https://ria.ru/20250205/raketa-1997434392.html

"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк

"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 05.02.2025

"Союз-2.1в" стартовал с космодрома Плесецк

C космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета "Союз-2.1в" с военными спутниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:02:00+03:00

2025-02-05T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. C космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета "Союз-2.1в" с военными спутниками, сообщили в Минобороны."Пятого февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — говорится в релизе.Других подробностей не приводится.Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 4 декабря, тогда ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту военный спутник.

https://ria.ru/20250104/vks-1992455960.html

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Старт ракеты "Союз" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами для Минобороны Кадры старта ракеты "Союз" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами для Минобороны России 2025-02-05T09:02 true PT0M50S

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность