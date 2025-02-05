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В Приморско-Ахтарске на Кубани сработало ПВО

В Приморско-Ахтарске на Кубани сработало ПВО - РИА Новости, 05.02.2025

В Приморско-Ахтарске на Кубани сработало ПВО

Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, сообщил глава округа Максим Бондаренко. РИА Новости, 05.02.2025

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приморско-ахтарск

краснодарский край

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безопасность

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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, сообщил глава округа Максим Бондаренко. "Уважаемые жители района, просим соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам. Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - сказал Бондаренко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

приморско-ахтарск

краснодарский край

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приморско-ахтарск, краснодарский край, россия, безопасность, вооруженные силы украины