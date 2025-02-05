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Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ

Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025

Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Пятого февраля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф