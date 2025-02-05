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Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:22:00+03:00
2025-02-05T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Пятого февраля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила пять украинских БПЛА над Азовским морем