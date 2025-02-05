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Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
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20:22 05.02.2025 (обновлено: 20:23 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pvo-1997609621.html
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
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безопасность
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Пятого февраля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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азовское море
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безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО сбила пять украинских БПЛА над Азовским морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого февраля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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