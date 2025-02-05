Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/putin-1997606969.html
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области
Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:02:00+03:00
2025-02-05T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
курская область
владимир путин
александр хинштейн
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602920_0:78:3363:1970_1920x0_80_0_0_53ac92f34c637552ff881acdca8fcb68.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская". "Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют и на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота - 810-я бригада, и десантники - 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения", - сказал Путин. В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20250205/pekhota-1997604955.html
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
россия
дальний восток
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602920_632:0:3363:2048_1920x0_80_0_0_d97e60a80ba676657d7877208cec22e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, курская область, владимир путин, александр хинштейн, тихоокеанский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Курская область, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Тихоокеанский флот ВМФ России
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области

Путин заявил, что морпехи-дальневосточники грамотно и дерзко воюют в приграничье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская".
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"
Вчера, 19:50
"Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют и на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота - 810-я бригада, и десантники - 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения", - сказал Путин.
В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДальний ВостокКурская областьВладимир ПутинАлександр ХинштейнТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала