https://ria.ru/20250205/putin-1997606969.html

Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области

Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области

Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025

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александр хинштейн

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская". "Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют и на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота - 810-я бригада, и десантники - 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения", - сказал Путин. В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.

https://ria.ru/20250205/pekhota-1997604955.html

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россия, дальний восток, курская область, владимир путин, александр хинштейн, тихоокеанский флот вмф россии