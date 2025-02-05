https://ria.ru/20250205/putin-1997606969.html
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области
Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:02:00+03:00
2025-02-05T20:02:00+03:00
2025-02-05T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
курская область
владимир путин
александр хинштейн
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602920_0:78:3363:1970_1920x0_80_0_0_53ac92f34c637552ff881acdca8fcb68.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская". "Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют и на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота - 810-я бригада, и десантники - 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения", - сказал Путин. В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20250205/pekhota-1997604955.html
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
россия
дальний восток
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602920_632:0:3363:2048_1920x0_80_0_0_d97e60a80ba676657d7877208cec22e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, курская область, владимир путин, александр хинштейн, тихоокеанский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Курская область, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Тихоокеанский флот ВМФ России
Путин похвалил морпехов с Дальнего Востока, сражающихся в Курской области
Путин заявил, что морпехи-дальневосточники грамотно и дерзко воюют в приграничье