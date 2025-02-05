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Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска - РИА Новости, 05.02.2025
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19:56 05.02.2025 (обновлено: 19:57 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997605972.html
Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска
Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска - РИА Новости, 05.02.2025
Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:56:00+03:00
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политика
россия
курск
курская область
владимир путин
михаил мишустин
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. "Хорошо, так и сделаем. Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю. У нас комитет возглавляет (вице-премьер РФ Дмитрий) Чернышенко. Переговорю и с ним, и с председателем правительства (Михаилом Мишустиным)", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение переформатировать подход к подготовке празднования 1000-летия Курска и сконцентрировать усилия на восстановлении исторического центра города.
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
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политика, россия, курск, курская область, владимир путин, михаил мишустин, александр хинштейн
Политика, Россия, Курск, Курская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Хинштейн
Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска

Путин заявил, что обсудит с кабмином восстановление исторического центра Курска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города.
"Хорошо, так и сделаем. Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю. У нас комитет возглавляет (вице-премьер РФ Дмитрий) Чернышенко. Переговорю и с ним, и с председателем правительства (Михаилом Мишустиным)", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение переформатировать подход к подготовке празднования 1000-летия Курска и сконцентрировать усилия на восстановлении исторического центра города.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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ПолитикаРоссияКурскКурская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр Хинштейн
 
 
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