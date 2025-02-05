https://ria.ru/20250205/putin-1997605972.html

Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска

Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска - РИА Новости, 05.02.2025

Путин пообещал обсудить восстановление исторического центра Курска

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:56:00+03:00

2025-02-05T19:56:00+03:00

2025-02-05T19:57:00+03:00

политика

россия

курск

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владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. "Хорошо, так и сделаем. Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю. У нас комитет возглавляет (вице-премьер РФ Дмитрий) Чернышенко. Переговорю и с ним, и с председателем правительства (Михаилом Мишустиным)", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение переформатировать подход к подготовке празднования 1000-летия Курска и сконцентрировать усилия на восстановлении исторического центра города.

https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html

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курск

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политика, россия, курск, курская область, владимир путин, михаил мишустин, александр хинштейн