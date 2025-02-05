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Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025
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19:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:54:00+03:00
2025-02-05T19:54:00+03:00
курская область
россия
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александр хинштейн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, заявил президент России Владимир Путин. Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Глава региона процитировал отрывок о курянах из "Слова о полку Игореве". "Люди, конечно, переносят все эти испытания и невзгоды мужественно и подтверждают все то, что говорили о них в прошлом, подтверждают сегодняшним своим поведением и отношением к тому, что происходит. Мы видим это по тому, как они проходят через эти испытания", - отметил Путин.
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курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн, общество
Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Общество
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин

Путин: жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Глава региона процитировал отрывок о курянах из "Слова о полку Игореве".
"Люди, конечно, переносят все эти испытания и невзгоды мужественно и подтверждают все то, что говорили о них в прошлом, подтверждают сегодняшним своим поведением и отношением к тому, что происходит. Мы видим это по тому, как они проходят через эти испытания", - отметил Путин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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