https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:54:00+03:00
2025-02-05T19:54:00+03:00
2025-02-05T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, заявил президент России Владимир Путин. Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Глава региона процитировал отрывок о курянах из "Слова о полку Игореве". "Люди, конечно, переносят все эти испытания и невзгоды мужественно и подтверждают все то, что говорили о них в прошлом, подтверждают сегодняшним своим поведением и отношением к тому, что происходит. Мы видим это по тому, как они проходят через эти испытания", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997602340.html
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курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн, общество
Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Общество
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Путин: жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды