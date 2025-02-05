https://ria.ru/20250205/putin-1997603921.html

Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области

Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области

Все подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, будут соответствующим образом отмечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:42:00+03:00

2025-02-05T19:42:00+03:00

2025-02-05T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Все подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, будут соответствующим образом отмечены, заявил президент России Владимир Путин.Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.Путин на встрече отметил, что морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко."Так же воюют на этом участке (на курском направлении - ред.) боевого соприкосновения и морские пехотинцы черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я и 76-я дивизии, и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html

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Путин о российских подразделениях на курском направлении Так, по словам Путина, воюют российские подразделения на курском направлении. Президент России также поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская". 2025-02-05T19:42 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, александр хинштейн, общество