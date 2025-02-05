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Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 05.02.2025 (обновлено: 21:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997603921.html
Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области
Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области
Все подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, будут соответствующим образом отмечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:42:00+03:00
2025-02-05T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Все подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, будут соответствующим образом отмечены, заявил президент России Владимир Путин.Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.Путин на встрече отметил, что морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко."Так же воюют на этом участке (на курском направлении - ред.) боевого соприкосновения и морские пехотинцы черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я и 76-я дивизии, и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
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Путин о российских подразделениях на курском направлении
Так, по словам Путина, воюют российские подразделения на курском направлении. Президент России также поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская".
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курская область, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, александр хинштейн, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Общество
Путин пообещал отметить военных, выполняющих задачи в Курской области

Путин заявил, что воюющие в Курской области подразделения отметят соответственно

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Все подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, будут соответствующим образом отмечены, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в среду встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Путин на встрече отметил, что морпехи-дальневосточники воюют в курском приграничье круто, грамотно и дерзко.
"Так же воюют на этом участке (на курском направлении - ред.) боевого соприкосновения и морские пехотинцы черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я и 76-я дивизии, и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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