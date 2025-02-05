https://ria.ru/20250205/putin-1997602693.html

Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области

Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:32:00+03:00

2025-02-05T19:32:00+03:00

2025-02-05T19:51:00+03:00

курская область

владимир путин

александр хинштейн

россия

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона."Это прямо сейчас надо начинать делать. Я обязательно попрошу правительство, чтобы эта программа была подготовлена, разумеется, вместе с вами и с вашей командой, которая сейчас работает в Курске", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

https://ria.ru/20250205/putin-1997598637.html

курская область

россия

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курская область, владимир путин, александр хинштейн, россия, общество