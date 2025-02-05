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Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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19:32 05.02.2025 (обновлено: 19:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997602693.html
Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области
Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:32:00+03:00
2025-02-05T19:51:00+03:00
курская область
владимир путин
александр хинштейн
россия
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона."Это прямо сейчас надо начинать делать. Я обязательно попрошу правительство, чтобы эта программа была подготовлена, разумеется, вместе с вами и с вашей командой, которая сейчас работает в Курске", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
https://ria.ru/20250205/putin-1997598637.html
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курская область, владимир путин, александр хинштейн, россия, общество
Курская область, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Россия, Общество
Путин поручит правительству подготовить план восстановления Курской области

Путин поручит правительству подготовить программу восстановления Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона.
"Это прямо сейчас надо начинать делать. Я обязательно попрошу правительство, чтобы эта программа была подготовлена, разумеется, вместе с вами и с вашей командой, которая сейчас работает в Курске", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Путин о недостаточной выплате жителям приграничья - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество
Вчера, 19:06
 
Курская областьВладимир ПутинАлександр ХинштейнРоссияОбщество
 
 
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