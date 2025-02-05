Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 05.02.2025 (обновлено: 19:55 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997600393.html
Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области
Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области
Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна быть в контакте с жителями Курской... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:18:00+03:00
2025-02-05T19:55:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997599183_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_99d7c35217946ad565e3cb944cb7774c.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна быть в контакте с жителями Курской области: главное - это решение острых проблем.Путин в среду принял в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна."Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там, действительно, много. Это самое главное: решение острых вопросов, с которыми люди столкнулись", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997599183_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_68a669e068d4debffd089a5e12f72a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, александр хинштейн, общество, владимир путин
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Общество, Владимир Путин
Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области

Путин поручил Хинштейну быть в контакте с курянами для решения острых проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна быть в контакте с жителями Курской области: главное - это решение острых проблем.
Путин в среду принял в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.
"Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там, действительно, много. Это самое главное: решение острых вопросов, с которыми люди столкнулись", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Вчера, 19:54
 
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала