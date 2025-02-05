https://ria.ru/20250205/putin-1997600393.html

Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области

Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Путин поручил Хинштейну быть в контакте с жителями Курской области

Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна быть в контакте с жителями Курской... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:18:00+03:00

2025-02-05T19:18:00+03:00

2025-02-05T19:55:00+03:00

курская область

россия

александр хинштейн

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна быть в контакте с жителями Курской области: главное - это решение острых проблем.Путин в среду принял в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна."Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там, действительно, много. Это самое главное: решение острых вопросов, с которыми люди столкнулись", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html

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курская область, россия, александр хинштейн, общество, владимир путин