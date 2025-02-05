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Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество - РИА Новости, 05.02.2025
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19:06 05.02.2025 (обновлено: 19:55 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997598637.html
Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество
Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество - РИА Новости, 05.02.2025
Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество
Президент Владимир Путин назвал недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей приграничья, об этом он заявил на встрече с временно... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:06:00+03:00
2025-02-05T19:55:00+03:00
владимир путин
общество
россия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей приграничья, об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.Врио главы региона рассказал, что сертификаты, предоставляемые пострадавшим, не предусматривают возможности направить деньги на обустройство жилья. Речь идет о владельцах сельских домов и частных подворий, которые потеряли скот, птицу и сельхозтехнику.В связи с этим Хинштейн отметил необходимость увеличить сумму выплат для потерявших имущество жителей приграничья."Самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей — 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно", — отметил Путин.Он заявил, что в ближайшее время поручит правительству проработать этот вопрос, а также подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 655 военнослужащих и 334 танка.
https://ria.ru/20250205/putin-1997598197.html
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Путин о недостаточной выплате жителям приграничья
Путин о недостаточной выплате жителям приграничья
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владимир путин, общество, россия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Общество, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество

Путин: 150 тыс рублей недостаточно для потерявших имущество жителей приграничья

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей приграничья, об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Врио главы региона рассказал, что сертификаты, предоставляемые пострадавшим, не предусматривают возможности направить деньги на обустройство жилья. Речь идет о владельцах сельских домов и частных подворий, которые потеряли скот, птицу и сельхозтехнику.
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В связи с этим Хинштейн отметил необходимость увеличить сумму выплат для потерявших имущество жителей приграничья.
"Самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей — 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно", — отметил Путин.
Он заявил, что в ближайшее время поручит правительству проработать этот вопрос, а также подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 655 военнослужащих и 334 танка.
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