https://ria.ru/20250205/putin-1997598197.html

Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин

Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025

Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:04:00+03:00

2025-02-05T19:04:00+03:00

2025-02-05T19:52:00+03:00

общество

курская область

владимир путин

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты.Путин в среду встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он рассказал президенту о разработанном механизме, по которому гражданин, у которого государство изъяло земельный участок вместе с разрушенным строением на нем, дальше этот участок получает назад, но не сразу в собственность, а через безвозмездное пользование в течение 6 лет и там строит дом, а после этого ему бесплатно этот земельный участок переходит в собственность."Я согласен, логика понятна, и она соответствует закону. Тем не менее, все-таки ситуация необычная, и я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность", - сказал Путин на встрече.Он отметил, чтобы земля не простаивала, можно установить условия возвращения ее в собственность по использованию этой земли по назначению на какой-то срок.

https://realty.ria.ru/20241226/sertifikaty-1991396004.html

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общество, курская область, владимир путин, россия, александр хинштейн