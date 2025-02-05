Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин
Путин заявил, что считает возможным возвращение земель жителям Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты.
Путин в среду встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он рассказал президенту о разработанном механизме, по которому гражданин, у которого государство изъяло земельный участок вместе с разрушенным строением на нем, дальше этот участок получает назад, но не сразу в собственность, а через безвозмездное пользование в течение 6 лет и там строит дом, а после этого ему бесплатно этот земельный участок переходит в собственность.
"Я согласен, логика понятна, и она соответствует закону. Тем не менее, все-таки ситуация необычная, и я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность", - сказал Путин на встрече.
Он отметил, чтобы земля не простаивала, можно установить условия возвращения ее в собственность по использованию этой земли по назначению на какой-то срок.
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26 декабря 2024, 10:58