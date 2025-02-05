Рейтинг@Mail.ru
Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 05.02.2025 (обновлено: 19:52 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997598197.html
Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин
Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2025
Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:04:00+03:00
2025-02-05T19:52:00+03:00
общество
курская область
владимир путин
россия
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997600823_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d0aaa8a64efae6e0e01a7c5b5c739acd.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты.Путин в среду встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он рассказал президенту о разработанном механизме, по которому гражданин, у которого государство изъяло земельный участок вместе с разрушенным строением на нем, дальше этот участок получает назад, но не сразу в собственность, а через безвозмездное пользование в течение 6 лет и там строит дом, а после этого ему бесплатно этот земельный участок переходит в собственность."Я согласен, логика понятна, и она соответствует закону. Тем не менее, все-таки ситуация необычная, и я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность", - сказал Путин на встрече.Он отметил, чтобы земля не простаивала, можно установить условия возвращения ее в собственность по использованию этой земли по назначению на какой-то срок.
https://realty.ria.ru/20241226/sertifikaty-1991396004.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997600823_751:133:3072:1874_1920x0_80_0_0_ce355aa2ec4c517e538c8a34646d374f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, владимир путин, россия, александр хинштейн
Общество, Курская область, Владимир Путин, Россия, Александр Хинштейн
Жители Курской области смогут получить свои земли обратно, заявил Путин

Путин заявил, что считает возможным возвращение земель жителям Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возвращение земли в собственность жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты.
Путин в среду встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он рассказал президенту о разработанном механизме, по которому гражданин, у которого государство изъяло земельный участок вместе с разрушенным строением на нем, дальше этот участок получает назад, но не сразу в собственность, а через безвозмездное пользование в течение 6 лет и там строит дом, а после этого ему бесплатно этот земельный участок переходит в собственность.
"Я согласен, логика понятна, и она соответствует закону. Тем не менее, все-таки ситуация необычная, и я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность", - сказал Путин на встрече.
Он отметил, чтобы земля не простаивала, можно установить условия возвращения ее в собственность по использованию этой земли по назначению на какой-то срок.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Более 4,6 тысячи жителей Курской области получили сертификаты на жилье
26 декабря 2024, 10:58
 
ОбществоКурская областьВладимир ПутинРоссияАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала