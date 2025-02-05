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Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья

Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья - РИА Новости, 05.02.2025

Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:59:00+03:00

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россия

владимир путин

александр хинштейн

курская область

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.Путин в среду встретился в Кремле с Хинштейном."Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать", - сказал Путин, обращаясь к Хинштейну.

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Путин на встрече с врио курского губернатора Хинштейном Путин на встрече с врио курского губернатора Хинштейном 2025-02-05T18:59 true PT4M02S

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россия, владимир путин, александр хинштейн, курская область, общество, видео