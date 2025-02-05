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Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья - РИА Новости, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:59:00+03:00
2025-02-05T18:59:00+03:00
2025-02-05T19:30:00+03:00
россия
владимир путин
александр хинштейн
курская область
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.Путин в среду встретился в Кремле с Хинштейном."Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать", - сказал Путин, обращаясь к Хинштейну.
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Путин на встрече с врио курского губернатора Хинштейном
Путин на встрече с врио курского губернатора Хинштейном
2025-02-05T18:59
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РИА Новости
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россия, владимир путин, александр хинштейн, курская область, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Курская область, Общество
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Хинштейн вместе с правительством подготовит программу восстановления приграничья