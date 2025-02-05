https://ria.ru/20250205/putin-1997583165.html

Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Белоруссией о безопасности

Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Белоруссией о безопасности - РИА Новости, 05.02.2025

Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Белоруссией о безопасности

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в нижнюю палату парламента проект договора с Минском о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:57:00+03:00

2025-02-05T17:57:00+03:00

2025-02-05T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в нижнюю палату парламента проект договора с Минском о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ опубликован думской базе данных."Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в г. Минске 6 декабря 2024 г.", - говорится в пояснительной записке.Согласно документу, отношениях двух стран не направлены против кого-либо, однако Россия и Белоруссия будут считать вооруженное нападение на участника СГ как акт агрессии против объединения в целом. В случае, если агрессия противника угрожает государственности одной из стран, допускается применение ядерного оружия в ответ.

https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html

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белоруссия, госдума рф, владимир путин, россия, в мире