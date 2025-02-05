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После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку - РИА Новости, 05.02.2025
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22:35 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/proverka-1997618091.html
После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку
После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку - РИА Новости, 05.02.2025
После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку
Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:35:00+03:00
2025-02-05T22:35:00+03:00
россия
нижний новгород
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств. Видео, на котором зафиксирован момент избиения мужчины группой подростков во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде, было обнаружено сотрудниками регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ. "По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий подростков в Нижегородской области. Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе "Новая Кузнечиха" не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.
https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html
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россия
нижний новгород
нижегородская область
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россия, нижний новгород, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Нижний Новгород, Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

СК и МВД начали проверку ЧП с избиением мужчины подростками в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств.
Видео, на котором зафиксирован момент избиения мужчины группой подростков во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде, было обнаружено сотрудниками регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ.
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"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК.
В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий подростков в Нижегородской области.
Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе "Новая Кузнечиха" не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.
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РоссияНижний НовгородПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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