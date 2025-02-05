https://ria.ru/20250205/proverka-1997618091.html

После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку - РИА Новости, 05.02.2025

После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:35:00+03:00

2025-02-05T22:35:00+03:00

2025-02-05T22:35:00+03:00

россия

нижний новгород

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств. Видео, на котором зафиксирован момент избиения мужчины группой подростков во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде, было обнаружено сотрудниками регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ. "По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий подростков в Нижегородской области. Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе "Новая Кузнечиха" не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.

https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html

https://ria.ru/20250130/kriminal-1995943368.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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россия, нижний новгород, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)