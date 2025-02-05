https://ria.ru/20250205/pridnestrove-1997458109.html

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике - РИА Новости, 05.02.2025

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:07:00+03:00

2025-02-05T11:07:00+03:00

2025-02-05T11:39:00+03:00

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приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики", передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно.В пояснительной записке отмечается, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, с 9 января действие особого правового режима на территории республики уже продлевалось на 30 суток.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

приднестровская молдавская республика

кишинев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, кишинев, украина, газпром