https://ria.ru/20250205/prestupleniya-1997524615.html

В России выросло число нераскрытых IT-преступлений

В России выросло число нераскрытых IT-преступлений - РИА Новости, 05.02.2025

В России выросло число нераскрытых IT-преступлений

Число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г увеличилось в России на 20%, три четверти киберпреступлений остались безнаказанными, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:49:00+03:00

2025-02-05T14:49:00+03:00

2025-02-05T14:49:00+03:00

россия

украина

технологии

происшествия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г увеличилось в России на 20%, три четверти киберпреступлений остались безнаказанными, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. "Из 765 тысяч преступлений (в IT-сфере в 2024 году – ред.) 571 тысяча остались нераскрытыми. Это три четверти. И в сравнении с 2023 годом рост числа нераскрытых преступлений составил 20%", - сказал Плохов, выступая на "Инфофоруме-2025".По его словам, это связано не с плохой работой правоохранительных органов России, а с тем, что киберпреступников "не достать", потому что они скрываются за границей, особенно в тех странах, с которыми не работают механизмы правовой помощи. "И Украина, и государства Европейского союза если не поощряют, то закрывают глаза на противоправную деятельность. И с нашей точки зрения, с правовой, это выражается в отказах в правовой помощи по уголовным делам, в выдаче преступников по политическим мотивам", - пояснил Плохов.

https://ria.ru/20240925/it-1974584213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, технологии, происшествия, генеральная прокуратура рф