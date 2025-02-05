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В России выросло число нераскрытых IT-преступлений - РИА Новости, 05.02.2025
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14:49 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/prestupleniya-1997524615.html
В России выросло число нераскрытых IT-преступлений
В России выросло число нераскрытых IT-преступлений - РИА Новости, 05.02.2025
В России выросло число нераскрытых IT-преступлений
Число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г увеличилось в России на 20%, три четверти киберпреступлений остались безнаказанными, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:49:00+03:00
2025-02-05T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г увеличилось в России на 20%, три четверти киберпреступлений остались безнаказанными, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. &quot;Из 765 тысяч преступлений (в IT-сфере в 2024 году – ред.) 571 тысяча остались нераскрытыми. Это три четверти. И в сравнении с 2023 годом рост числа нераскрытых преступлений составил 20%&quot;, - сказал Плохов, выступая на &quot;Инфофоруме-2025&quot;.По его словам, это связано не с плохой работой правоохранительных органов России, а с тем, что киберпреступников "не достать", потому что они скрываются за границей, особенно в тех странах, с которыми не работают механизмы правовой помощи. "И Украина, и государства Европейского союза если не поощряют, то закрывают глаза на противоправную деятельность. И с нашей точки зрения, с правовой, это выражается в отказах в правовой помощи по уголовным делам, в выдаче преступников по политическим мотивам", - пояснил Плохов.
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россия, украина, технологии, происшествия, генеральная прокуратура рф
Россия, Украина, Технологии, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
В России выросло число нераскрытых IT-преступлений

Генпрокуратура: число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г в РФ выросло на 20%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Число нераскрытых IT-преступлений в 2024 г увеличилось в России на 20%, три четверти киберпреступлений остались безнаказанными, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.
«

"Из 765 тысяч преступлений (в IT-сфере в 2024 году – ред.) 571 тысяча остались нераскрытыми. Это три четверти. И в сравнении с 2023 годом рост числа нераскрытых преступлений составил 20%", - сказал Плохов, выступая на "Инфофоруме-2025".

По его словам, это связано не с плохой работой правоохранительных органов России, а с тем, что киберпреступников "не достать", потому что они скрываются за границей, особенно в тех странах, с которыми не работают механизмы правовой помощи.
Украина, и государства Европейского союза если не поощряют, то закрывают глаза на противоправную деятельность. И с нашей точки зрения, с правовой, это выражается в отказах в правовой помощи по уголовным делам, в выдаче преступников по политическим мотивам", - пояснил Плохов.
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