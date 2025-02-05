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Премьер Швеции посетит Эребру, где произошла стрельба в школе
Премьер Швеции посетит Эребру, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 05.02.2025
Премьер Швеции посетит Эребру, где произошла стрельба в школе
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр юстиции Гуннар Стрёммер и королевская чета в среду посетят Эребру, где накануне произошла стрельба в школе,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:49:00+03:00
2025-02-05T13:49:00+03:00
2025-02-05T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр юстиции Гуннар Стрёммер и королевская чета в среду посетят Эребру, где накануне произошла стрельба в школе, сообщают правительство страны и королевский двор. "Премьер-министр Ульф Кристерссон и министр юстиции Гуннар Стрёммер 5 февраля посетят Эребру с связи со вчерашним актом насилия", - говорится в сообщении правительства. Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия также посетят Эребру, чтобы почтить память жертв стрельбы, сообщил королевский двор. Инцидент со стрельбой произошел во вторник в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Полиция сообщила, что в результате стрельбы погибли 11 человек, пострадали шесть человек. Подозреваемым является один из погибших, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. По словам правоохранителей, на данный момент нет указаний того, что преступление было совершено по идеологическим мотивам. Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
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в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Премьер Швеции посетит Эребру, где произошла стрельба в школе
Премьер Швеции посетит Эребру после массовой стрельбы в местной школе
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр юстиции Гуннар Стрёммер и королевская чета в среду посетят Эребру, где накануне произошла стрельба в школе, сообщают правительство страны и королевский двор.
"Премьер-министр Ульф Кристерссон и министр юстиции Гуннар Стрёммер 5 февраля посетят Эребру с связи со вчерашним актом насилия", - говорится в сообщении правительства.
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия также посетят Эребру, чтобы почтить память жертв стрельбы, сообщил королевский двор.
Инцидент со стрельбой произошел во вторник в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Полиция сообщила, что в результате стрельбы погибли 11 человек, пострадали шесть человек. Подозреваемым является один из погибших, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. По словам правоохранителей, на данный момент нет указаний того, что преступление было совершено по идеологическим мотивам.
Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.