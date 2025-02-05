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Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором - РИА Новости, 05.02.2025
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16:33 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/predmet-1997551302.html
Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором
Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором - РИА Новости, 05.02.2025
Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором
Внешне напоминающий взрывное устройство подозрительный предмет, найденный в новой Москве, оказался пакетом с обычным мусором, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:33:00+03:00
2025-02-05T16:33:00+03:00
москва
россия
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внешне напоминающий взрывное устройство подозрительный предмет, найденный в новой Москве, оказался пакетом с обычным мусором, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об обнаружении в поселении Вороновское подозрительного предмета, внешне похожего на взрывное устройство. На место опасной находки были вызваны взрывотехники. "Ложный вызов, отбой - в пакете мусор", - сказал собеседник агентства.
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москва, россия, новая москва, происшествия
Москва, Россия, Новая Москва, Происшествия
Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором

Найденный в Новой Москве похожий на ВОП предмет оказался пакетом с мусором

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСапер в защитном костюме
Сапер в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сапер в защитном костюме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внешне напоминающий взрывное устройство подозрительный предмет, найденный в новой Москве, оказался пакетом с обычным мусором, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении в поселении Вороновское подозрительного предмета, внешне похожего на взрывное устройство. На место опасной находки были вызваны взрывотехники.
"Ложный вызов, отбой - в пакете мусор", - сказал собеседник агентства.
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