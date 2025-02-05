https://ria.ru/20250205/predmet-1997551302.html

Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором

Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором - РИА Новости, 05.02.2025

Найденный в Новой Москве подозрительный предмет оказался пакетом с мусором

Внешне напоминающий взрывное устройство подозрительный предмет, найденный в новой Москве, оказался пакетом с обычным мусором, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:33:00+03:00

2025-02-05T16:33:00+03:00

2025-02-05T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внешне напоминающий взрывное устройство подозрительный предмет, найденный в новой Москве, оказался пакетом с обычным мусором, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об обнаружении в поселении Вороновское подозрительного предмета, внешне похожего на взрывное устройство. На место опасной находки были вызваны взрывотехники. "Ложный вызов, отбой - в пакете мусор", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250205/moskva-1997532151.html

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