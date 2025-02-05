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Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 05.02.2025
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20:15 05.02.2025 (обновлено: 20:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997609130.html
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 05.02.2025
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:15:00+03:00
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происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. По данным МЧС России, в среду в Саранинском переулке в Екатеринбурге на 300 "квадратах" загорелся магазин автозапчастей, огнем были охвачены кровля и имущество, информации о пострадавших не поступало. Позже в ведомстве уточняли, что площадь пожара увеличилась до 750 квадратных метров, специалисты не допустили распространения огня на часть склада, где хранились емкости с маслом и антифризом. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили

МЧС: открытое горение в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили

© МЧС России/TelegramПожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.
По данным МЧС России, в среду в Саранинском переулке в Екатеринбурге на 300 "квадратах" загорелся магазин автозапчастей, огнем были охвачены кровля и имущество, информации о пострадавших не поступало.
Позже в ведомстве уточняли, что площадь пожара увеличилась до 750 квадратных метров, специалисты не допустили распространения огня на часть склада, где хранились емкости с маслом и антифризом.
"Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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