https://ria.ru/20250205/pozhar-1997609130.html

Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили

Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 05.02.2025

Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге потушили

Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T20:15:00+03:00

2025-02-05T20:15:00+03:00

2025-02-05T20:21:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997584546_0:33:696:424_1920x0_80_0_0_6c29a6ab8f6b4a8be40609e0a246aa50.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. По данным МЧС России, в среду в Саранинском переулке в Екатеринбурге на 300 "квадратах" загорелся магазин автозапчастей, огнем были охвачены кровля и имущество, информации о пострадавших не поступало. Позже в ведомстве уточняли, что площадь пожара увеличилась до 750 квадратных метров, специалисты не допустили распространения огня на часть склада, где хранились емкости с маслом и антифризом. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250204/pozhar-1997273753.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)