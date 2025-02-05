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В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей
В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей - РИА Новости, 05.02.2025
В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей
Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге на 300 "квадратах", сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:00:00+03:00
2025-02-05T18:00:00+03:00
2025-02-05T18:02:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге на 300 "квадратах", сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России тушат магазин автозапчастей. В Саранинском переулке пламя охватило 300 квадратов кровли и имущества. На месте работают 18 пожарных и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей
В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей на площади 300 квадратов