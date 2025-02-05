https://ria.ru/20250205/pozhar-1997583683.html

В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей

В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей - РИА Новости, 05.02.2025

В Екатеринбурге загорелся магазин автозапчастей

Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге на 300 "квадратах", сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:00:00+03:00

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2025-02-05T18:02:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в Екатеринбурге на 300 "квадратах", сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России тушат магазин автозапчастей. В Саранинском переулке пламя охватило 300 квадратов кровли и имущества. На месте работают 18 пожарных и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)