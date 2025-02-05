https://ria.ru/20250205/potok-1997592890.html

СМИ: "Северный поток — 2" хотят использовать для поставок водорода в ФРГ

СМИ: "Северный поток — 2" хотят использовать для поставок водорода в ФРГ - РИА Новости, 05.02.2025

СМИ: "Северный поток — 2" хотят использовать для поставок водорода в ФРГ

Использование трубопровода "Северный поток 2" рассматривается в качестве варианта для налаживания импорта "зеленого" водорода из Финляндии в Германию и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:42:00+03:00

2025-02-05T18:42:00+03:00

2025-02-05T18:44:00+03:00

экономика

германия

балтийское море

финляндия

дмитрий песков

uniper

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Использование трубопровода "Северный поток 2" рассматривается в качестве варианта для налаживания импорта "зеленого" водорода из Финляндии в Германию и прилегающие к Балтийскому морю страны, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в консорциуме, который работает над инфраструктурным проектом по созданию водородного трубопровода в регионе Балтийского моря. По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают три компании из Дании, Швеции и Финляндии - Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland. Как сообщили в кругах консорциума, строительство трубопровода с нуля является "чрезвычайно дорогостоящим", поэтому имеет смысл прибегнуть к трубопроводу "Северный поток 2". "Ни для кого не имеет смысла, чтобы трубы гнили на дне Балтийского моря", - заявили источники. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, технические препятствия для переоборудования трубопровода с целью транспортировки водорода, невелики. Специалисты указывают на пример газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море, который был построен из труб, предназначавшихся ранее для "Северного потока 2", и спроектирован таким образом, чтобы его можно было переоборудовать для транспортировки водорода. По мнению экспертов, это же возможно и в случае с "Северным потоком 2". Если бы "Северный поток 2" решили использовать для импорта водорода из Финляндии, то в подходящем месте в Балтийском море пришлось бы дополнить трубопровод ниткой, идущей в Финляндию, что технически возможно, отмечает издание. Комментируя использование трубопровода, представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство "не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией", в связи с этим "в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит". В январе суд в швейцарском кантоне Цуг продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream AG в порядке исключения. Как отмечает издание, в случае ликвидации компании инвесторы, среди которых немецкий госконцерн Uniper, потеряют контроль над трубопроводом и немалые средства немецких налогоплательщиков, вложенные в его строительство. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, правительство ФРГ не хочет оставлять будущее трубопровода на волю случая, а продление моратория на реструктуризацию долгов Nord Stream AG, является "подарком" для будущего правительства ФРГ и шансом оказать влияние на судьбу трубопровода. "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы защитить наши права", - заявил представитель министерства финансов ФРГ. В Uniper также подчеркнули, что намерены "отстаивать свои интересы в качестве одного из инвесторов". "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241129/potok-1986357481.html

https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html

https://ria.ru/20250128/potok-1995988599.html

германия

балтийское море

финляндия

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экономика, германия, балтийское море, финляндия, дмитрий песков, uniper, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток