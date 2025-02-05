Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/posol-1997552664.html
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше - РИА Новости, 05.02.2025
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:38:00+03:00
2025-02-05T16:38:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
сергей андреев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/26/1562992601_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_d71991ddf93976bafd1e80affeacd631.jpg
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний", - сказал посол. В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/26/1562992601_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5d61f8a44af7dd542892f6b9c609b3d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, сергей андреев
В мире, Россия, Польша, Украина, Сергей Андреев
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше

Посол Андреев: Польша никогда не докажет факт шпионажа со стороны России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Андреев
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сергей Андреев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
"Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний", - сказал посол.
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране
20 ноября 2024, 11:21
 
В миреРоссияПольшаУкраинаСергей Андреев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала