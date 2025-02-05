https://ria.ru/20250205/posol-1997552664.html

Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше

Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше - РИА Новости, 05.02.2025

Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше

Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:38:00+03:00

2025-02-05T16:38:00+03:00

2025-02-05T16:38:00+03:00

в мире

россия

польша

украина

сергей андреев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/26/1562992601_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_d71991ddf93976bafd1e80affeacd631.jpg

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний", - сказал посол. В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.

https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, украина, сергей андреев