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Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше - РИА Новости, 05.02.2025
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:38:00+03:00
2025-02-05T16:38:00+03:00
2025-02-05T16:38:00+03:00
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польские власти практически никогда не обнародуют доказательства о "российских шпионах", заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний", - сказал посол. В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
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в мире, россия, польша, украина, сергей андреев
В мире, Россия, Польша, Украина, Сергей Андреев
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
Посол Андреев: Польша никогда не докажет факт шпионажа со стороны России