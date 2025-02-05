https://ria.ru/20250205/poshliny-1997459779.html

В ЕС надеются избежать введения США пошлин, пишет Bloomberg

В ЕС надеются избежать введения США пошлин, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.02.2025

В ЕС надеются избежать введения США пошлин, пишет Bloomberg

В Европейском союзе на фоне приостановки президентом США Дональдом Трампом введения пошлин в отношении Канады и Мексики растет уверенность в том, что блоку... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:16:00+03:00

2025-02-05T11:16:00+03:00

2025-02-05T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Европейском союзе на фоне приостановки президентом США Дональдом Трампом введения пошлин в отношении Канады и Мексики растет уверенность в том, что блоку удастся договориться с США и избежать импортных пошлин, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Европейский союз готовится к трансатлантической торговой борьбе, но решение президента США Дональда Трампа отложить введение обширных пошлин в отношении Мексики и Канады на этой неделе укрепило в блоке уверенность в том, что он сможет договориться о приемлемом исходе", - говорится в материале агентства. По словам собеседника агентства, приостановка Трампом введения пошлин в отношении Мексики и Канады "легла в основу" стратегии Еврокомиссии по подготовке "пропорционального ответа" на угрозы Трампа. Отмечается, что основным препятствием для ЕС является тот факт, что блоку не удалось установить "хорошие контакты" с представителями администрации Трампа: некоторые ключевые посты в области торговли все еще ждут одобрения сената. Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары. Ранее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились о направлении 10 тысяч мексиканских военнослужащих на границу к США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов. Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.

https://ria.ru/20250204/eks-premer-1997309313.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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