https://ria.ru/20250205/popov-1997453289.html

Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 05.02.2025

Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:45:00+03:00

2025-02-05T10:45:00+03:00

2025-02-05T10:45:00+03:00

происшествия

павел попов (генерал)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. В декабре 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Попову до 22 марта. Отправлен под стражу он был в конце августа 2024 года. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, павел попов (генерал), министерство обороны рф (минобороны рф)