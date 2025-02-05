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Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика - РИА Новости, 05.02.2025
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15:23 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/pomosch-1997533354.html
Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика
Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика - РИА Новости, 05.02.2025
Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил оказать любую помощь старшей сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика, сообщили... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:23:00+03:00
2025-02-05T15:23:00+03:00
происшествия
калининград
черняховск
россия
алексей беспрозванных
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил оказать любую помощь старшей сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального правительства. "Губернатор поручил курирующему зампреду Анжелике Майстер взять на контроль ситуацию со старшей сестрой (ребенка - ред.). Она сейчас находится у бабушки. Оказывают всестороннюю помощь. С девочкой сейчас работают психологи", - сказали в пресс-службе. Дело об убийстве семилетнего мальчика в городе Черняховске под Калининградом расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. Органами полиции в отношении отчима возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика. То, что угрозы безопасности были в семье двоим несовершеннолетним детям, установили следователи регионального СК. Как сообщила пресс-служба регионального СУСК, следственными органами также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО МВД России "Черняховский". По версии следствия, должностными лицами органов полиции не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего фигуранта, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве отчимом своего пасынка.
https://ria.ru/20250204/gubernator-1997353166.html
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происшествия, калининград, черняховск, россия, алексей беспрозванных, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Черняховск, Россия, Алексей Беспрозванных, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика

Беспрозванных поручил помочь старшей сестре убитого под Калининградом мальчика

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил оказать любую помощь старшей сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального правительства.
"Губернатор поручил курирующему зампреду Анжелике Майстер взять на контроль ситуацию со старшей сестрой (ребенка - ред.). Она сейчас находится у бабушки. Оказывают всестороннюю помощь. С девочкой сейчас работают психологи", - сказали в пресс-службе.
Дело об убийстве семилетнего мальчика в городе Черняховске под Калининградом расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
Органами полиции в отношении отчима возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика.
То, что угрозы безопасности были в семье двоим несовершеннолетним детям, установили следователи регионального СК. Как сообщила пресс-служба регионального СУСК, следственными органами также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО МВД России "Черняховский". По версии следствия, должностными лицами органов полиции не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего фигуранта, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве отчимом своего пасынка.
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом
Вчера, 16:59
 
ПроисшествияКалининградЧерняховскРоссияАлексей БеспрозванныхСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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