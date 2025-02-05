Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого мальчика
Беспрозванных поручил помочь старшей сестре убитого под Калининградом мальчика
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил оказать любую помощь старшей сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального правительства.
"Губернатор поручил курирующему зампреду Анжелике Майстер взять на контроль ситуацию со старшей сестрой (ребенка - ред.). Она сейчас находится у бабушки. Оказывают всестороннюю помощь. С девочкой сейчас работают психологи", - сказали в пресс-службе.
Дело об убийстве семилетнего мальчика в городе Черняховске под Калининградом расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
Органами полиции в отношении отчима возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика.
То, что угрозы безопасности были в семье двоим несовершеннолетним детям, установили следователи регионального СК. Как сообщила пресс-служба регионального СУСК, следственными органами также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО МВД России "Черняховский". По версии следствия, должностными лицами органов полиции не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего фигуранта, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве отчимом своего пасынка.