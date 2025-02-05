https://ria.ru/20250205/polsha-1997533195.html

В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам

В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам - РИА Новости, 05.02.2025

В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам

В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:22:00+03:00

2025-02-05T15:22:00+03:00

2025-02-05T16:23:00+03:00

польша

россия

в мире

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евросоюз

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вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.Он пояснил, что кампания по ликвидации памятников красноармейцам проводится в Польше с весны 2014 года."До того в списке памятников советским воинам-освободителям вне воинских захоронений их было 561, сейчас осталось, дай Бог, несколько десятков, и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по "закону о декоммунизации" подлежат "устранению из общественного пространства", - сказал посол."На захоронениях зачастую переписывают мемориальные таблицы — чтобы там не было речи про освобождение Польши Красной Армией и благодарность Советскому союзу, - регулярно мы узнаем и об очередных случаях осквернения могил советских воинов", - добавил он.В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти "неблагодарные".

https://ria.ru/20240821/vysotka-1967626028.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, россия, в мире, сергей андреев, евросоюз, нато, вторая мировая война (1939-1945)