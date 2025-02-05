https://ria.ru/20250205/polsha-1997533195.html
В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам
В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам - РИА Новости, 05.02.2025
В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам
В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:22:00+03:00
2025-02-05T15:22:00+03:00
2025-02-05T16:23:00+03:00
польша
россия
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.Он пояснил, что кампания по ликвидации памятников красноармейцам проводится в Польше с весны 2014 года."До того в списке памятников советским воинам-освободителям вне воинских захоронений их было 561, сейчас осталось, дай Бог, несколько десятков, и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по "закону о декоммунизации" подлежат "устранению из общественного пространства", - сказал посол."На захоронениях зачастую переписывают мемориальные таблицы — чтобы там не было речи про освобождение Польши Красной Армией и благодарность Советскому союзу, - регулярно мы узнаем и об очередных случаях осквернения могил советских воинов", - добавил он.В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти "неблагодарные".
https://ria.ru/20240821/vysotka-1967626028.html
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, в мире, сергей андреев, евросоюз, нато, вторая мировая война (1939-1945)
Польша, Россия, В мире, Сергей Андреев, Евросоюз, НАТО, Вторая мировая война (1939-1945)
В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам
Андреев: в Польше осталось несколько десятков из 561 памятника советским воинам
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
Он пояснил, что кампания по ликвидации памятников красноармейцам проводится в Польше
с весны 2014 года.
"До того в списке памятников советским воинам-освободителям вне воинских захоронений их было 561, сейчас осталось, дай Бог, несколько десятков, и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по "закону о декоммунизации" подлежат "устранению из общественного пространства", - сказал посол.
«
"На захоронениях зачастую переписывают мемориальные таблицы — чтобы там не было речи про освобождение Польши Красной Армией и благодарность Советскому союзу, - регулярно мы узнаем и об очередных случаях осквернения могил советских воинов", - добавил он.
В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии
, Польша и Украина
продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС
и НАТО
, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти "неблагодарные".