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Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф - РИА Новости, 05.02.2025
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13:15 05.02.2025 (обновлено: 14:22 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/polsha-1997485248.html
Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф
Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф - РИА Новости, 05.02.2025
Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф
Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что та обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро из-за отказа своевременно привести свое... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:15:00+03:00
2025-02-05T14:22:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что та обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро из-за отказа своевременно привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС, говорится в пресс-релизе суда. "Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом", — говорится в документе. Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов за 2022-2023 годы, которые присудили ей из-за отказа подчиниться решению суда в установленные сроки. В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагали, что деятельность этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши счел решение суда необязательным для исполнения, хотя позже польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре суд ЕС обязал Польшу выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения. Затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки. В июне 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф. В мае прошлого года Еврокомиссия объявила о разрешении этого спора.
https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html
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в мире, польша, варшава, анджей дуда, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, Евросоюз, Еврокомиссия
Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

Суд ЕС подтвердил, что Польша должна выплатить штраф в 320 миллионов евро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Польши
Флаги ЕС и Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги ЕС и Польши. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что та обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро из-за отказа своевременно привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС, говорится в пресс-релизе суда.
"Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом", — говорится в документе.
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Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов за 2022-2023 годы, которые присудили ей из-за отказа подчиниться решению суда в установленные сроки.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагали, что деятельность этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши счел решение суда необязательным для исполнения, хотя позже польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре суд ЕС обязал Польшу выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения. Затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.
В июне 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.
В мае прошлого года Еврокомиссия объявила о разрешении этого спора.
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