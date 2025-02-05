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Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2025
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06:00 05.02.2025 (обновлено: 06:04 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/polsha-1997422323.html
Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол
Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2025
Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол
Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:00:00+03:00
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в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили", - сказал посол. В марте прошлого года польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. Андреев сообщал РИА Новости, что был приглашен в связи с этим заявлением военных в местный МИД, но решил не посещать внешнеполитическое ведомство, так как польская сторона не предоставила доказательной базы. По словам российского посла, он не получил внятного ответа насчет доказательств "ракетного инцидента" и обратил внимание на то, что РФ до сих пор ждет от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html
https://ria.ru/20250204/peskov-1997280220.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Сергей Андреев
Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол

Андреев: доказательств нарушения Россией воздушного пространства Польши нет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили", - сказал посол.
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В марте прошлого года польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.
Андреев сообщал РИА Новости, что был приглашен в связи с этим заявлением военных в местный МИД, но решил не посещать внешнеполитическое ведомство, так как польская сторона не предоставила доказательной базы. По словам российского посла, он не получил внятного ответа насчет доказательств "ракетного инцидента" и обратил внимание на то, что РФ до сих пор ждет от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря 2023 года.
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