https://ria.ru/20250205/polsha-1997422323.html

Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол

Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2025

Доказательств нарушения воздушного пространства Польши нет, заявил посол

Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:00:00+03:00

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили", - сказал посол. В марте прошлого года польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. Андреев сообщал РИА Новости, что был приглашен в связи с этим заявлением военных в местный МИД, но решил не посещать внешнеполитическое ведомство, так как польская сторона не предоставила доказательной базы. По словам российского посла, он не получил внятного ответа насчет доказательств "ракетного инцидента" и обратил внимание на то, что РФ до сих пор ждет от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html

https://ria.ru/20250204/peskov-1997280220.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, сергей андреев