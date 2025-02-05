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Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной - РИА Новости, 05.02.2025
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03:50 05.02.2025 (обновлено: 03:58 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html
Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной
Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной - РИА Новости, 05.02.2025
Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной
Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:50:00+03:00
2025-02-05T03:58:00+03:00
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россия
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. Ранее сообщалось, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 миллиардов долларов (4,7% ВВП). "На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой", - рассказал посол. При этом он отметил бессмысленность военных расходов Польши независимо от мотивов. "Какие там еще мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству", - сказал Андреев. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
https://ria.ru/20250204/polsha-1997213906.html
https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html
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польша, россия, белоруссия, сергей андреев, в мире
Польша, Россия, Белоруссия, Сергей Андреев, В мире
Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной

Посол Андреев: участие Польши в украинском конфликте станет самоубийством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее сообщалось, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 миллиардов долларов (4,7% ВВП).
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"На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой", - рассказал посол.
При этом он отметил бессмысленность военных расходов Польши независимо от мотивов.
"Какие там еще мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству", - сказал Андреев.
В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
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