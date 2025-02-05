https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html

Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной

Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной - РИА Новости, 05.02.2025

Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной

Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. Ранее сообщалось, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 миллиардов долларов (4,7% ВВП). "На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой", - рассказал посол. При этом он отметил бессмысленность военных расходов Польши независимо от мотивов. "Какие там еще мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству", - сказал Андреев. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

https://ria.ru/20250204/polsha-1997213906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, белоруссия, сергей андреев, в мире