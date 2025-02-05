Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной
Посол Андреев: участие Польши в украинском конфликте станет самоубийством
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Милитаризация Польши бессмысленна, а участие в боевых действиях в зоне СВО станет самоубийством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее сообщалось, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 миллиардов долларов (4,7% ВВП).
"На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой", - рассказал посол.
При этом он отметил бессмысленность военных расходов Польши независимо от мотивов.
"Какие там еще мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству", - сказал Андреев.
В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
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